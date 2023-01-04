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Коммерсантъ FM
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Музеи вызвали ажиотаж

Как лучше приобретать билеты на столичные площадки

Перед столичными музеями выстроились длинные очереди. Например, чтобы попасть на постоянную экспозицию в Государственной Третьяковской галерее, пришлось простоять у входа несколько часов.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В администрации музея отмечают, что рациональнее приобрести билеты на сайте:

— Если у вас есть желание постоять часа три-четыре до закрытия касс, когда пройдет вся очередь, то можете подойти. Но лучше возьмите билеты на 5 января, на вечерние сеансы еще остались. Может быть, все желающие 4 января не успеют пройти, и мы сделаем объявление. Так что у нас очень сложно. Берите на другой день, на который есть сеансы.

— Как часто появляются слоты на сайте? Только что видела на сегодня, а через минуту они уже пропали.

— Слоты могут появиться на какое-то время, но так как очень много людей, которые мониторят сайт, они, естественно, их тут же раскупают.

В длинных очередях пришлось стоять и тем, кто решил в эти новогодние праздники посетить «Москвариум» на ВДНХ и парк развлечений «Остров мечты». По словам москвички Ольги, ожидание одной поездки на аттракционе может составлять больше часа: «Мы с друзьями посетили парк "Остров мечты", и, к сожалению, это оказался негативный опыт, так как в парке были бесконечно большие очереди.

Какие необычные выставки и шоу организовали столичные площадки

Какие необычные выставки и шоу организовали столичные площадки

При этом мы спокойно подошли к терминалу, приобрели билеты и прошли на территорию парка. Но оказалось, что перед каждым аттракционом образовались огромные толпы людей. За шесть часов мы смогли покататься лишь на двух аттракционах, в очереди на каждый мы провели по полтора-два часа.

Организация пространства, где люди стоят в ожидании, плохая. Все два часа пришлось провести на ногах. И когда мы оказались в очереди на второй аттракцион, там было очень маленькое, тесное помещение, в котором, видимо, что-то случилось с вентиляцией. Либо она изначально так плохо организована, либо сломалась, но было очень душно, людям становилось плохо, кто-то выходил из очереди, просто уходил оттуда, кто-то сидел на полу, например, мы, потому что там было посвежее. Но так как было жалко потраченного времени, мы не ушли».

В новогодние праздники некоторые из музеев Москвы можно посетить бесплатно. Так до 8 января возможен свободный вход в Московский музей современного искусства, Государственный Дарвиновский, музеи Булгакова и Пушкина, а также на территории усадеб Царицыно, Коломенское и Измайлово.

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Яна Загоровская

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