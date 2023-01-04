Президент Эстонии заявил, что не видит причин бороться с русским языком из-за военного конфликта России и Украины

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что на фоне военного конфликта России и Украины нет причин бороться с русским языком. Он отметил, что некоторые люди начинают отказываться от русского языка, однако, по его мнению, это временное явление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алар Карис

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Алар Карис

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

«Язык — это средство. Я не вижу причин бороться с языками. Русский язык сам по себе — культурный язык. И русский нужно начинать учить раньше, чем другие языки, потому что у него другой алфавит и его сложнее освоить. Нет причин бороться с языками, как нет причин бороться и с русской литературой»,— сказал Алар Карис в интервью ETV+ (цитата по «РИА Новости»).

«Я знаю русских, которые из-за войны в Украине уже не хотят говорить по-русски. От русского отказываются украинцы, которые прежде говорили на русском. Но это преходящее явление. Реакция, которую сегодня обусловливает война»,— добавил он.

17 декабря Министерство образования и науки Эстонии утвердило план перехода русских школ и детский садов на образование на эстонском языке к 2030 году. К 2024/2025 учебному году на обучение на эстонском перейдут детские сады и первые и четвертые классы общеобразовательных школ. С 1 августа 2024 года владение эстонским языком будет включено в требования к квалификации учителей.

Олеся Павленко