СМИ: «Краснодар» 4 января объявит о назначении Владимира Ивича новым главным тренером

Футбольный клуб «Краснодар» достиг договоренности с сербским тренером Владимиром Ивичем о переходе в команду. Об этом сообщил журналист Sport5 Надав Цанципар. Контракт с ним будет рассчитан до июня 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сербский тренер Владимир Ивич

Фото: www.insidesport.com Сербский тренер Владимир Ивич

Фото: www.insidesport.com

Как пишет издание Ynet, «Краснодар» предложил Ивчичу контракт с зарплатой более 1 млн евро за сезон. В израильском клубе «Маккаби», который он возглавляет в настоящее время, наставник получал 800 тыс. евро, утверждает издание. Если назначение состоится, Ивич станет вторым в истории «Краснодара» иностранным наставником.

Владимир Ивич родился в 1977 году. Бывший игрок сборной Сербии и Черногории. За время спортивной карьеры больше всего запомнился по выступлениям за «Партизан» (Белград) и ПАОК (Салоники, Греция).

Будучи главным тренером, возглавлял ПАОК, в котором закончил клубную карьеру. В первом же сезоне вместе с командой завоевал Кубок Греции. В июне 2018 года Ивич стал главным тренером «Маккаби» из Тель-Авива. За два сезона в Израиле серб дважды выиграл местную премьер-лигу, по разу взял Кубок лиги и Суперкубок. В текущем сезоне «Маккаби» занимает второе место в турнирной таблице, имея 36 очков после 16 туров.

Сейчас пост главного тренера «Краснодара» занимает Александр Сторожук. Он возглавил команду в марте 2022 года после ухода Даниэля Фарке — первого иностранного тренера «Краснодара».

Алексей Белянин

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