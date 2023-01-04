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Мобилизованных в Татарстане освободят от начисления пеней за неуплату ЖКУ

Мобилизованные татарстанцы будут освобождены от начисления пеней при просрочке коммунальных платежей. Указ об этом подписал президент республики Рустам Минниханов.

Для освобождения от начисления пеней нужно будет подать заявление в организации, получающие деньги за ЖКУ. Речь идет об управляющей организации, жилищном кооперативе, товариществе собственников жилья.

При этом помимо самих мобилизованных от начисления пеней освободят и их семьи. Речь идет о тех, кто проживает с призванными в армию. Также ими могут быть иные лица, предусмотренные Жилищным кодексом РФ.

Заявление рассматривается организацией в течение трех рабочих дней со дня его регистрации. Освобождение от начисления пеней действует до прекращения контракта.

"Ъ-Казань"

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