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Коммерсантъ FM
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В горсовете Запорожья сообщили о ранении женщины и повреждении восьми домов из-за обстрела

Восемь жилых домов и здание детского сада повреждены из-за ночного обстрела города Запорожье. Также одна женщина получила легкие ранения. Об этом сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев. До этого член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о взрывах и зареве в городе.

«По предварительной информации в результате ночного прилета в одном из районов города повреждены восемь многоэтажных домов. В них вылетели окна и разрушены балконы. Кроме того, пострадало строительство детского сада. Там тоже выбиты оконные стекла и частично повреждена крыша»,— написал господин Куртев в своем Telegram.

Господин Куртев добавил, что информация о последствиях атаки еще дополняется. Он не привел других подробностей обстрела.

О том, что происходит на 315-й день после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко

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