В восточных регионах Украины объявили воздушную тревогу второй раз за ночь

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил официальный сервис по информированию граждан Украины.

Воздушную тревогу уже объявляли сегодня ночью в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Секретарь городского совета подконтрольного Украине города Запорожья Андрей Куртев сообщил в Telegram, что при обстреле на одном из предприятий начался пожар, один человек получил осколочное ранение.

В ночь на 2 января воздушную тревогу объявили в большинстве украинских регионов. Ее отменили только к утру. В Киеве при обстреле были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Анастасия Ларина