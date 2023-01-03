В Тамбовской области впервые с начала пандемии никто за сутки не заболел коронавирусом

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом на 3 января, в Тамбовской области впервые за долгое время пандемии не выявлено ни одного нового случая заболевания. Это также первый регион Черноземья, где спустя почти два года за сутки не зафиксировали ни одного нового пациента. Кроме того, в Тамбовской области выздоровели два человека и никто не умер.

По данным на 3 января, в Черноземье выявлено 66 заболевших: 31 в Воронежской области, 11 в Белгородской, десять в Липецкой, девять в Орловской и пять в Курской. Количество выздоровевших оказалось больше — 73: 36 в Воронежской, 15 в Белгородской, девять в Орловской, семь в Липецкой и четыре в Курской. За сутки скончались два человека, по одному летальному случаю пришлось на Белгородскую и Липецкую области.

С начала пандемии в Черноземье коронавирусом заболели 1 234 158 человек. Из них выздоровели 1 210 412. От последствий инфекции скончались 21 899 пациентов.

Заболеваемость коронавирусом постепенно снижается с октября. Впервые за 2022 год менее 100 новых случаев в сутки было выявлено на утро 31 декабря. В 2023 году показатель также идет вниз.

В то же время регионы столкнулись с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Грипп примеряет корону».

Александр Прытков

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