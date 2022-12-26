Грипп примеряет корону

К концу 2022-го года заболеваемость коронавирусом в Черноземье впервые за год снизилась почти до сотни пациентов в сутки. Вместе с тем в макрорегионе существенно выросло число случаев гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). В Воронежской области количество пациентов в неделю доходило до 30 тыс., в Курской — до 20 тыс., в Белгородской — до 16 тыс., в Липецкой — до 14,5 тыс., в Орловской — до 12 тыс. С середины декабря в Липецке и Тамбове, а также ряде белгородских районов школьники находятся на дистанте. В Воронеже и семи муниципалитетах ученики отправлены на досрочные каникулы на прошлой неделе, а в Курской и Орловской — на этой. Медики считают, что пик заболеваемости еще не пройден, и советуют в любом случае тестироваться, так как у COVID-19 и гриппа разное лечение.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом на утро 26 декабря, в Черноземье за сутки заболели 108 человек — это наименьший показатель с начала года. Он постепенно снижался с октября: в начале месяца в сутки заболевало более 2,5 тыс. человек, к середине число уже снизилось до тысячи, а к концу — до 350. Однако затем стремительное падение прекратилось. К концу ноября показатель едва приблизился к 250, в начале декабря даже превышал его и лишь к двадцатым числам стал меньше 200.

При этом заболеваемость снова может оказаться на уровне 120–150 случаев: при постепенном снижении в других регионах в Тамбовской области в сутки выявляют от двух до 40 случаев.

Всего в 2022 году было два пика коронавируса. В начале января выявлялось менее 1 тыс. заболевших, в конце — более 5 тыс. Рост был связан с появлением в Черноземье штамма «омикрон». Им в феврале заболевали уже 7–11 тыс. человек в сутки. Впрочем, уже в марте показатель снизился с почти 6 до 1,7 тыс. К концу апреля заболеваемость упала до 650 случаев в сутки, а к концу мая — до 300, к концу июня — до 250. Однако затем показатель вновь начал расти. В конце июля ежесуточно выявляли более 400 случаев, в августе — уже более 2,5 тыс. Пик пришелся на сентябрь, когда показатель добрался до 4,7 тыс. новых пациентов в сутки.

В то же время на фоне декабрьского снижения заболеваемости COVID-19 Россия столкнулась с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Из-за этого в четырех муниципалитетах Белгородской области школьники были переведены на дистанционное обучение с 15 декабря. Аналогичную меру для всех городских школ в Тамбове ввели с 17 декабря, а в Липецке — с 19 декабря. В Воронеже и семи муниципалитетах на досрочные каникулы учеников отправили с 21 декабря. Власти Курской и Орловской областей ввели каникулы с 26 декабря.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников на прошлой неделе рассказывал, что в регионе растет заболеваемость гриппом и ОРВИ, болезнь «протекает тяжело». На брифинге 26 декабря чиновник заявил о стабилизации ситуации. «Цифры госпитализации не растут. Коечный фонд всех инфекционных отделений региона работает на прием больных ОРВИ и гриппом. Дополнительно принятые меры по дистанционному обучению дают результат»,— отметил господин Иконников. При этом, добавил он, число обращений в медучреждения не уменьшается.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 12 по 18 декабря ОРВИ заболело 15,9 тыс. человек, что на 17,3% больше, чем неделей ранее (13,6 тыс.). За тот же период зарегистрировано 84 случая гриппа A (H1N1pdm09) — рост на 13,5%. В сравнении с началом декабря число госпитализаций с этими болезнями выросло на 38% до 297 человек. Около 90% пациентов лечатся амбулаторно, отметил Андрей Иконников. Кроме того, «на фоне нарастания активности циркуляции респираторных вирусов» санврачи зафиксировали рост в 1,5 раза заболеваемости внебольничными пневмониями различной этиологии.

В воронежском управлении Роспотребнадзора 26 декабря сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю снизилась на 22,9% — с 29,9 до 23,1 тыс. пациентов. При этом на позапрошлой неделе рост составил 21,8%. На 19 декабря в регионе эпидемический порог был превышен на 192%. Губернатор Александр Гусев поручил ввести масочный режим в госучреждениях и рекомендовал так же поступить другим организациям.

По данным управления Роспотребнадзора по Курской области на 20 декабря, заболеваемость выросла в сравнении с данными 14 декабря на 23,2% — с 16,4 до 20,1 тыс. В регионе на эту дату было зарегистрировано 169 случаев гриппа, из них 159 — А (H1N1)2009. В облправительстве сообщили, что с ноября число вызовов врача на дом увеличилось на 122%: «В среднем на одного доктора в день приходится 30 вызовов на дом и столько же пациентов на приеме». Максимальная нагрузка в отдельных поликлиниках достигала 47 вызовов и 50 человек на приеме.

В Липецкой области на прошлой неделе гриппом и ОРВИ заболели 12,8 тыс. человек, что на 11% меньше предыдущего периода, когда фиксировалось 14,5 тыс. В региональном управлении Роспотребнадзора 26 декабря подчеркнули, что показатель «все еще высокий». Вместе с тем число новых случаев гриппа снизилось на 44%, со 105 до 73. Для борьбы с болезнями в облцентре ограничено проведение массовых мероприятий с участием детей, усилен дезинфекционный режим в организациях и общественном транспорте. Также санврачи рекомендовали жителям носить маски в местах скопления людей.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области 20 декабря сообщило об 11,8 тыс. случаев инфицирования с 12 по 18 декабря. В эту статистику также были включены пациенты с коронавирусом. По данным ведомства, общее число на 11,6% ниже, чем неделей раньше.

По информации правительства Тамбовской области на 21 декабря, в регионе продолжается «сезонный рост» заболеваемости ОРВИ. Более подробную информацию власти не сообщили. Региональное управление Роспотребнадзора в декабре об эпидситуации публично не отчитывалось.

Инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков отметил, что в отличие от COVID-19 анализы на грипп проводят очень редко: «По количеству исследований грипп даже близко не может сравниться с коронавирусом. Да, люди болеют, и клинически это похоже на сезонный или свиной грипп (а по симптоматике их трудно различить, тем более люди сейчас восприимчивы к обеим разновидностям, потому что два года с ними не встречались), но подтвердить, что это именно грипп, а тем более выяснить, какой штамм, невозможно».

«Как протекает сочетанная инфекция гриппа и COVID-19 — неизвестно. Когда человек заболевает, зачастую не проводится достаточно подробной расшифровки причин. Если бы таких случаев микст-инфекций было много, то можно было бы выявить типичные симптомы и осложнения, но пока данных слишком мало»,— пояснил господин Поздняков.

Тем не менее он рекомендовал в любом случае проходить тестирование на обе инфекции, поскольку схемы лечения для них различны.

Главный внештатный иммунолог департамента здравоохранения Воронежской области Андрей Земсков предположил, что заболеваемость коронавирусом снова может начать расти ближе к весне. «Пока же наступает грипп, и максимальной цифры по заболеваемости мы еще не достигли»,— отметил он.

Александр Прытков