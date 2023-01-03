В Тюмени проводили очередной эшелон с мобилизованными

В Тюмени к месту боевого слаживания проводили эшелон с мобилизованными из Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили в telegram-канале правительства региона. В церемонии отправки военных участвовал тюменский губернатор Александр Моор.

«Мы гордимся вами, мы верим, что вы, потомки поколения победителей, остановите нацистов так же, как это сделали наши деды и прадеды. Мы окажем вам всю необходимую помощь и поддержку, мы позаботимся о ваших семьях», — отметил глава региона.

Перед отправкой мобилизованным выдали памятные монеты как символ возвращения домой, письма и открытки от тюменцев, а также гуманитарную помощь.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства. С 21 сентября по 1 ноября в России проводилась частичная мобилизация, в ходе которой из резерва были призваны 300 тыс. человек.

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