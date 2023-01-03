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Коммерсантъ FM
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Мужчина был ранен в ногу часовым в приграничном районе Белгородской области

Житель Борисовского района Белгородской области получил огнестрельное ранение в ногу. Он находился в приграничном с Украиной районе и отказался остановиться после предупреждения часового. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Раненого мужчину госпитализировали в Грайворонскую центральную районную больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

«О точных деталях произошедшего предстоит разобраться следственным органам, ФСБ и Министерству обороны РФ, в том числе в том, почему он находился в это время на приграничной территории и зачем пошел к военным»,— написал Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородской области действует средний уровень реагирования и желтый, средний уровень террористической угрозы, а в нескольких приграничных селах — режим чрезвычайной ситуации.

О том, что происходит на 314-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко

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