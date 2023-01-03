Каждый пятый россиянин готов потратить на услуги страхования больше 50 тыс. руб.

Согласно исследованию маркетплейса «Сравни» и страхового дома ВСК, 42% россиян не считают, что 2023 год будет менее рискованным, чем 2022-й. 39% ожидают больше рисков, 18% — меньше. Каждый пятый респондент готов потратить на услуги страхования более 50 тыс. руб.

В числе наиболее актуальных для 2023 года опрошенные назвали риски:

связанные со здоровьем (болезнь, травма) — 51% лишения источника доходов (работы, инвестиций) — 19% связанные с машиной (подорожание ремонта и запчастей) — 14% по кредитным продуктам (невозможность выплатить кредит) — 8% спортивные (травма на тренировке или соревнованиях) — 4% связанные с имуществом (изменение ситуации на рынке недвижимости) — 3%.

В 2022 году с рисками столкнулись 26% россиян. В нынешнем году 47% участников опроса намерены застраховать свою жизнь и здоровье, 31% — оформят или продлят полисы ОСАГО на автомобиль, 3% опрошенных оформят КАСКО. 16% застрахуют имущество, 3% — купят страховку для путешествий за границу.

Каждый второй россиянин готов потратить на страхование до 5 тыс. руб., каждый третий — от 5 тыс. до 10 тыс. 53% респондентов сказали, что предпочитают оформлять страховки онлайн. 31% обращаются к страховым агентам, 16% — в офисы продаж.

Исследование проводилось в декабре 2022 года, точные даты не приводятся. В нем приняли участие более 1 тыс. респондентов.

Лаура Кеффер