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Коммерсантъ FM
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Правительство России утвердило программу льготной ипотеки для присоединенных регионов

Правительство России запускает льготную ипотечную программу для Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Получить кредит по ставке не более 2% годовых можно на покупку и строительство жилья в этих регионах. Максимальный размер кредита по льготной ставке — 6 млн руб. Первоначальный взнос — не менее 10%.

Соответствующее постановление пописал премьер-министр России Михаил Мишустин. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что это «важный шаг в экономической интеграции регионов». «Конечно, массовой выдачи в первое время не будет, но с учетом того, что интерес у местных застройщиков уже есть, востребованность ипотечных программ будет расти»,— убежден он.

В сентябре 2022 года в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях Украины прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Местные избиркомы сообщили, что большинство участников плебисцита одобрили присоединение к РФ. Владимир Путин подписал соответствующее соглашение 30 сентября, а 5 октября назначил врио глав регионов.

Лаура Кеффер

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