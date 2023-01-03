Боррель: ЕС не может конкурировать с США в объемах государственных субсидий

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза не имеют возможности предоставлять государственные субсидии своим компаниям в том же объеме, что это делают США. Так господин Боррель прокомментировал закон о снижении инфляции (Inflation Reduction Act, IRA) в США, который предусматривает выделение субсидий американским компаниям.

«Мы не хотим и не можем вступать в конкурентную борьбу на основе государственных субсидий, потому что это нанесет ущерб мировой экономике. У ЕС нет фискальных возможностей, сравнимых с возможностями… в США, и принятие политики, аналогичной США, на уровне государств-членов ЕС, может фрагментировать наш внутренний рынок»,— написал господин Боррель в Twitter.

Жозеп Боррель отметил, что новый американский закон идет вразрез с правилами Всемирной торговой организации (ВТО). Он также сообщил, что страны Евросоюза ведут переговоры с властями США по этому вопросу.

Власти ЕС считают, что IRA плохо отразится на возможности европейских компаний соперничать с американскими конкурентами. Из-за этого закона депутаты Европарламента призывали подать на США жалобу в ВТО.

Анастасия Ларина