Крупнейший производитель контейнеров для перевозки СПГ прекратил работу в России

Французская инжиниринговая компания GTT (Gaztransport & Technigaz) объявила о приостановке работы в России. Компания также прекратила сотрудничество с российской «Звездой» по контракту о строительство 15 газовозов ледокольного класса. Как говорится на сайте GTT, решение принято из-за ограничений, предусмотренных восьмым и девятым пакетом санкций Евросоюза.

«С 8 января 2023 года действие контракта со "Звездой" будет приостановлено, и вмешательство GTT на двух самых современных перевозчиках СПГ будет ограничено обеспечением безопасности проектов и целостности технологии в соответствии с действующими международными санкциями»,— говорится в сообщении на сайте компании.

GTT — мировой лидер по производству мембранных контейнерных систем, которые используют для перевозки и хранения сжиженного природного газа. Контейнеры, которые производит компания, необходимы для безопасного хранения топлива в больших объемах при температуре до -163 С.

В марте Financial Times сообщала, что газовые проекты России в Арктике могут оказаться под угрозой из-за решения зарубежных производителей контейнеров для перевозки газа прекратить сотрудничество с российскими компаниями на фоне санкций. По данным издания, больше всего на проекты в Арктике должен повлиять уход GTT.

Сейчас в арктические проекты России входит «Ямал СПГ» в северо-западной Сибири, на долю которого в 2020 году пришлось 5% мирового экспорта СПГ, «Арктик СПГ-2» стоимостью около $23 млрд (экспорт сырья в рамках этого проекта должен начаться в 2023 году), а также «Сахалин-2».

Анастасия Ларина