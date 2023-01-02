Эсто-Садок возглавил рейтинг популярных горнолыжных курортов России

Самыми популярными горнолыжными курортами России нынешней зимой стали Эсто-Садок (Краснополянский поселковый округ Сочи), Шерегеш (Кемеровская область) и Кировск (Мурманская область), сообщает ТАСС со ссылкой на российский сервис онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру». В топ-10 самых востребованных горнолыжных курортов также вошли Архыз, Домбай, Горный воздух, Терскол, Белокуриха, Губаха и Хвалынск.

Поселок Эсто-Садок находятся в Адлерском районе Сочи у подножья хребта Аибга, на склонах которого расположены трассы и инфраструктура трех горнолыжных курортов – «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Курорт Газпром».

По данным аналитиков «Суточно.ру», средний чек на аренду жилья в Эсто-Садке составляет 7, 8 тыс. руб., это на 16% дороже, чем год назад. По цене размещения Эсто-Садок находится на втором месте среди горнолыжных курортов России, уступая Архызу, где аренда жилья обойдется туристу в 7,9 тыс. руб. в сутки.

Анна Перова, Краснодар