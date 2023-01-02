«Технопарк Пермь» пока не смог урегулировать вопрос с арендой помещений

Собственникам ООО «Технопарк Пермь» и промышленно-производственной группе «Иолла» до конца 2022 года не удалось урегулировать конфликт, возникший из-за повышения «Иоллой» платы за аренду помещений в здании на ул. Стахановской, 54, где размещается технопарк. По данным «Ъ-Прикамье», компании продолжают попытки договориться, в процесс вмешались краевые власти, которые стали вести с «Иоллой» переговоры о сближении позиций.

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Директор ООО «Технопарк Пермь» Евгений Протопопов сообщил, что будет готов прокомментировать ситуацию после новогодних праздников.

В начале декабря стало известно, что «Технопарк Пермь» может закрыться из-за резкого роста платежей за аренду помещений в здании на Стахановской, 54. Господин Протоповов тогда говорил, что владеющая зданием компания «Иолла» уведомила их о намерении повысить плату на 40%, из-за чего она станет для инновационного комплекса неподъемной.

«Технопарк Пермь» был основан Евгением Протопоповым при поддержке региональных властей в 2017 году. На сегодняшний день его резидентами являются 33 компании из сферы IT-технологий, которые за счет работы на данной площадке получают налоговые льготы. В общей сложности технопарк занимает в здании по ул. Стахановской, 54, около 20 тыс. кв. м. Ранее планировалось, что его площадь увеличится до 30 тыс. кв. м. Доли в управляющем технопарком одноименном ООО на сегодняшний день распределяются следующим образом: 80,64% в его уставном капитале (8 млн руб.) владеет господин Протопопов, 10% принадлежит ООО «АйТи Инвест Груп», 9,36% — АО «МБКИ». По данным Kartoteka.ru, выручка ООО «Технопарк Пермь» за 2021 год составила 44,6 млн руб., чистая прибыль — 115 тыс. руб.