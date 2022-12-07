«Технопарк Пермь» в конце этого года может закрыться из-за резкого роста платежей за аренду 20 тыс. м в здании на Стахановской, 54. По словам одного из основателей проекта Евгения Протопопова, группа «Иолла» уведомила их о намерении повысить плату на 40%, в итоге она станет для инновационного комплекса неподъемной. При этом бизнесмен готов выкупить помещения в собственность. Резиденты технопарка не в курсе подробностей конфликта, но уже задумались о релокации на другие подобные площадки. Сейчас владельцы технопарка пытаются найти для них новые помещения. По мнению экспертов, сделать это будет непросто.



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Промышленно-производственная группа «Иолла», владеющая зданием на ул. Стахановской, 54, где размещается «Технопарк Пермь», отказалась продлевать договор аренды помещений на прежних условиях. Как сообщил «Ъ-Прикамье» директор ООО «Технопарк Пермь» Евгений Протопопов, собственник площадей решил поднять арендную плату на 40%. «В сентябре истек действующий договор, по которому мы платили за аренду около 2,5 млн руб. в месяц. В соответствии с новыми условиями, получится почти 4 млн руб. Мы посчитали экономическую модель и поняли, что не сможем платить такую сумму. С сентября ведем переговоры, но пока безуспешно. Параллельно мы ищем объекты недвижимости для переноса технопарка. 31 декабря заканчивается последнее продление договора, и если мы так и не достигнем каких-то договоренностей или не найдем новую локацию, то будем вынуждены закрыть наш проект»,— говорит господин Протопопов.

Он также рассказал, что с 14:00 7 декабря арендодатель отключил электричество в помещениях, где размещается технопарк. «Нас предупредили об отключении за полтора часа, каких-либо комментариев по этому поводу не дали, связаться с собственниками мы не можем. Подключили юристов, и если эта ситуация не разрешится, мы будем вынуждены обратиться в суд»,— отметил руководитель «Технопарка Пермь».

По его словам, сейчас управляющая компания ищет способы, как помочь резидентам продолжить работу при разных вариантах дальнейшего развития событий. Господин Протопопов говорит, что предлагал арендодателю выкупить занимаемые помещения или передать свою долю в компании за 1 руб. с условием сохранения проекта. В итоге ни один из вариантов собственника не устроил.

Связаться с гендиректором «Иоллы» Игорем Пастуховым не удалось, его телефон был выключен. Заместитель гендиректора компании Геннадий Петухов сообщил, что переговоры с ООО «Технопарк Пермь» ведутся. От иных комментариев господин Петухов отказался, пояснив, что «это внутренняя, конфиденциальная информация».

«Технопарк Пермь» — первый технопарк в Пермском крае, был основан Евгением Протопоповым при поддержке региональных властей в 2017 году. На сегодняшний день его резидентами являются 33 компании из сферы IT-технологий, которые за счет работы на данной площадке получают налоговые льготы. В общей сложности технопарк занимает в здании по ул. Стахановской, 54, около 20 тыс. кв. м. Ранее планировалось, что его площадь увеличится до 30 тыс. кв. м. Доли в управляющем технопарком одноименном ООО на сегодняшний день распределяются следующим образом: 80,64% в его уставном капитале (8 млн руб.) владеет господин Протопопов, 10% принадлежит ООО «АйТи Инвест Груп», 9,36% — АО «МБКИ». По данным Kartoteka.ru, выручка ООО «Технопарк Пермь» за 2021 год составила 44,6 млн руб., чистая прибыль — 115 тыс. руб.

Владельцы «Технопарка Пермь» развивают технопарки и в других городах. Ранее они запустили «Т.Парк Астрахань» и «Т.Парк Дубай». В общей сложности в ближайшие пять лет группа планирует создать сеть из 50 технопарков.

По словам гендиректора работающего на базе «Технопарка Пермь» ООО «Биллинговые системы» (разработчик платежного сервиса «Ckassa») Андрея Рычкова, резиденты не погружены в суть конфликта между технопарком и арендодателем, однако на его фоне у них возникли ограничения в работе. В частности, из-за отключения электричества пришлось переводить сотрудников на работу из дома. «Если говорить конкретно про нас, то мы являемся также резидентом „Сколково“ и сейчас всерьез думаем о смене юридического адреса на московский, чтобы избегать подобных проблем. У нас сегодня и так есть сложности с сотрудниками и прочие трудности. Чтобы не добавлять себе новых, рассматриваем смену юрисдикции»,— пояснил господин Рычков.

В краевом минпроме, который выступает одним из партнеров «Технопарка Пермь», не в курсе ситуации. «На данный момент в министерство не поступало официальных обращений от руководства компаний „Технопарк Пермь“ и „Иолла“»,— сообщили в ведомстве.

С поиском новой локации «Технопарку Пермь» придется сложно, считает гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев. «Вообще ситуация на рынке коммерческой недвижимости сейчас, мягко говоря, не лучшая, и арендные ставки, наоборот, снижаются. Но, видимо, в данном случае арендодатель решил воспользоваться своим доминирующим положением — свободное помещение в 20 тыс. кв. м в Перми найти сейчас просто невозможно, поэтому предложил такое повышение»,— говорит господин Ананьев. По его мнению, для продолжения работы господину Протопопову с партнерами придется либо попытаться прийти к компромиссу с «Иоллой», либо согласиться на ее условия, либо искать другие варианты размещения своих резидентов. «Конечно, если он выйдет с офертой занять такую большую площадь, возможно, кто-то и согласится. Но это будет не быстро, так как собственнику придется расторгать договоры с действующими арендаторами и освобождать площади. Насколько устроит технопарк то помещение, которое ему предложат, тоже вопрос открытый»,— отмечает руководитель АН «Респект».

Екатерина Артемова