Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В поселке в Брянской области нет света из-за атаки украинского беспилотника

Украинский беспилотник совершил атаку на поселок в Климовском районе Брянской области. В результате поврежден объект энергоснабжения, в поселке нет электричества. Об этом сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.

«Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество»,— написал господин Богомаз в своем Telegram-канале.

Александр Богомаз не уточнил название поселка, который был атакован беспилотником. Он также не привел подробностей инцидента.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...