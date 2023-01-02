В поселке в Брянской области нет света из-за атаки украинского беспилотника

Украинский беспилотник совершил атаку на поселок в Климовском районе Брянской области. В результате поврежден объект энергоснабжения, в поселке нет электричества. Об этом сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.

«Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество»,— написал господин Богомаз в своем Telegram-канале.

Александр Богомаз не уточнил название поселка, который был атакован беспилотником. Он также не привел подробностей инцидента.

Олеся Павленко