В Башкирии 18-летний водитель без прав сбил насмерть пешехода

Сотрудники республиканского МВД возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего водителя, сбившего насмерть 18-летнего пешехода, по факту нарушения правил дорожного движения (п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. Прокуратура Иглинского района начала проверку.

По предварительным данным, вечером 1 января в селе Иглино молодой человек, не имеющий водительских прав, за рулем автомобиля Lada Granta сбил трех пешеходов, которые шли по обочине. В результате аварии один из пешеходов скончался, 17-летняя девушка и 18-летний молодой человек получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

«Прокуратура района проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и безопасности дорожного движения. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Влада Шипилова

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