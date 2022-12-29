США вводят тестирование на COVID-19 для авиапассажиров из Китая

Центр по контролю за заболеваниями США сообщил, что с 5 января власти США будут требовать от китайских авиапассажиров тесты на коронавирус. Аналогичные меры могут ввести в Великобритании.

Требование США распространяется на людей от двух лет. Тестирование нужно пройти за двое суток до вылета из КНР, Гонконга или Макао. Результаты необходимо предъявить при вылете, говорится в сообщении Центров по контролю за заболеваниями США.

Медицинские власти объясняют решение желанием замедлить распространение коронавируса на фоне всплеска заболеваемости в Китае. Они также отмечают, что учитывают «отсутствие адекватных и прозрачных данных» о вспышке заражений. На брифинге американский чиновник заявил, что рост заболеваемости в КНР «увеличивает вероятность появления новых вариантов» (цитата по AFP). Он при этом отметил ограниченную информацию о штаммах коронавируса, которые распространяются в Китае.

Различные ограничения в отношении китайских граждан ранее ввели Италия, Япония, Индия и Малайзия. По данным The Telegraph, Великобритания также изучает вопрос введения тестирования для китайцев.

В Китае на фоне распространения коронавируса произошли протесты против ограничений. В итоге власти объявили о самом значительном с начала пандемии смягчении ограничений. Кроме того, Пекин изменил подходы в публикации статистики — она будет обнародоваться один раз в месяц. Власти больше не учитывают бессимптомные случаи, а смертью от COVID-19 считается только смерть от дыхательная недостаточность, вызванная коронавирусом.

О политике Китая по коронавирусу — в материале «Ъ» «Локдауны запирают в карантин».

Леонид Уварчев