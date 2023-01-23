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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 73 года первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману

Михаил Гусман

Михаил Гусман

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Михаил Гусман

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Его поздравляет ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов:

— Дорогой Михаил Соломонович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Ваш богатый творческий потенциал, удивительный кругозор и исключительно профессиональный подход давно заслужили признание многочисленных коллег. Вас по праву считают одним из лучших журналистов современной России. Но мы знаем Вас не только как яркого профессионала, Вы — всегда открытый, отзывчивый, увлекающийся человек. Знаю Вас с молодости и всегда удивлялся тому, как Вам удается сохранить задор, чувство юмора и удивительную доброжелательность, которые всегда привлекают к Вам друзей и коллег. В этот день я искренне желаю Вам, уважаемый Михаил Соломонович, крепкого здоровья и энергии на долгие годы, вдохновения и стабильной удачи в воплощении в жизнь всех Ваших многочисленных, всегда ярких проектов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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