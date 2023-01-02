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Коммерсантъ FM
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В Дубае отменили налог на алкоголь

Власти Дубая отменили налог в 30% на продажу алкоголя с 1 января 2023 года. В городе также ввели бесплатные лицензии на покупку алкогольных напитков. Об этом сообщили AP и Bloomberg.

Об отмене налога объявили крупные алкогольные дистрибьюторы Maritime and Mercantile International и African & Eastern. Правительство Дубая отказалось прокомментировать AP отмену налога.

Ранее местные власти несколько раз ослабляли запреты на употребление алкогольных напитков. В 2016 году власти разрешили продавать алкоголь в священный месяц Рамадан днем. В 2020 году из-за пандемии коронавируса была разрешена доставка алкоголя на дом.

Для покупки алкоголя в Дубае немусульманам старше 21 года необходимо получить специальную лицензию в местном отделении полиции. Употребление алкоголя без нее может грозить штрафами. AP отмечает, что цены на алкоголь в Дубае высокие. Пинта пива (около 0,568 л) стоит более $10, другие напитки — дороже. Жители Дубая закупают спиртные напитки в других эмиратах ОАЭ.

Олеся Павленко

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