В Адыгее в новогоднюю ночь родилось четверо детей

В Республике Адыгея в новогоднюю ночь родилось четыре малыша. Первым на свет появился мальчик, который стал четвертым ребенком в многодетной семье. Информация размещена в Telegram-канале главы республики Мурата Кумпилова.

«Всего же в новогоднюю ночь появились на свет два мальчика и две девочки», – отмечено в сообщении.

В 2022 году, по данным властей Адыгее, родилось 4435 малышей, из них 1423 – первенцы, 1416 вторые и 1596 третьи и последующие.

В Краснодарском крае в новогоднюю ночь родились 26 детей — 14 мальчиков и 12 девочек.

Наталья Решетняк

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