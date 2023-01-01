ТАСС: При пожаре на Ростовской АЭС погиб один человек

На Ростовской АЭС (Волгодонск) в субботу вечером произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока № 3, пожар был ликвидирован за 10 минут, в результате инцидента погиб один сотрудник станции и еще один получил ожоги. О чрезвычайном происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованную информацию Росэнергоатома.

В настоящее время на сайте Росэнергоатома сведений о пожаре на Ростовской АЭС нет.

По данным ТАСС, загоревшийся трансформатор энергоблока № 3 находился в плановом ремонте. Для ликвидации возгорания незамедлительно были направлены пять пожарных расчетов. После ликвидации пожара на месте происшествия обнаружен один погибший работник станции и один пострадавший. Пострадавший сотрудник госпитализирован.

Три энергоблока Ростовской АЭС работают в штатном режиме, радиационный фон на атомной станции и вокруг нее остается в пределах нормы.

Анна Перова, Краснодар