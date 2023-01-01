Власти Перми потребовали демонтировать с фасада ЦУМа вывеску «Вкусно – и точка»

Администрация Ленинского района Перми потребовала демонтировать с фасада ЦУМа вывеску сети ресторанов «Вкусно – и точка», сообщает Properm.ru. На вывеску на фасаде ЦУМа пожаловался один пермяков на портале «Управляем вместе» 7 декабря. 12 декабря инициативный житель города получил ответ, что администрация Ленинского района подтвердила нарушение во время осмотра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сотрудники администрации выявили нарушения требований городских Правил благоустройства. Директора АО «Торговый центр на Ленина 45» (управляет ЦУМом) обязали устранить нарушения требований Правил благоустройства до 11 января, демонтировав вывеску.

По данным kartoteka.ru, АО «Торговый центр на Ленина 45» руководит управляющая компания ООО «Аренда центр» бизнесмена Александра Кириленко (владелец ЦУМа).

«Вкусно – и точка» является преемником сети McDonald's в РФ. Американская сеть ушла с российского рынка весной 2022 года после начала военной спецоперации на Украине.