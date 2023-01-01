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В Перми ликвидирована холдинговая структура Xsolla

В Перми ликвидирована головная структура группы Xsolla – ООО «Иксолла – Русский холдинг». Как сообщается в сервисе «СПАРК-Интерфакс», в ЕГРЮЛ внесли сведения о прекращении деятельности организации 30 декабря. Компания была зарегистрирована по адресу ул. Куйбышева, 2, ее возглавляла Валентина Чемоданова. Учредителями «Иксолла - Русский холдинг» значились основатель группы Александр Агапитов (0,01%) и корпорация «Иксолла холдинг компани», зарегистрированная в США. «Иксолла – Русский холдинг» занималась оптовой торговлей программным обеспечением.

Отметим, что пермские компании, учрежденные ликвидированной организацией, продолжают функционировать. Речь идет об «Иксолла игры», «Систем проджекс» и «Иксолла».

Xsolla занимается разработкой решений для монетизации видеоигр. Компания была основана Александром Агапитовым в 2005 году в Перми, первоначально называлась 2Pay. В 2010-м главный офис перенесли в Лос-Анджелес, а название сменилось на Xsolla. Компания сохранила офис в Перми, а также открыла представительства в Южной Корее, Китае и Германии. По информации на сайте Xsolla, ее сервисы работают более чем в 200 странах и в 130 валютах. Выручка Xsolla в 2020 году составила 67 млн долларов США (рост год к году 75%).

В марте этого года стало известно, что Xsolla может перевести часть сотрудников пермского офиса за рубеж. О намерениях ликвидировать «Иксолла – Русский холдинг» стало известно минувшим летом.

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