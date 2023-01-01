При пожаре на Ростовской АЭС погиб один человек

Вчера, 31 декабря, в 18:30 на Ростовской АЭС произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока №3. Его удалось потушить в 18:42. При пожаре погиб один работник станции, один пострадавший госпитализирован, сообщает пресс-служба «Росэнергоатома».

Отмечается, что загоревшийся энергоблок находился на плановом ремонте с 1 декабря. По данным пресс-службы, сейчас в работе на Ростовской АЭС находятся энергоблоки №1, 2 и 4. О причинах возгорания не сообщается.

В «Росэнергоатоме» добавили, что на данный момент нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет. Радиационный фонд на станции не менялся и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, не превышая естественных фоновых значений, заключила пресс-служба.

Согласно информации с сайта «Росэнергоатома», Ростовская АЭС обеспечивает 50% производства электроэнергии в Ростовской области. Электроэнергия от Ростовской АЭС по шести ЛЭП-500 поступает в Волгоградскую и Ростовскую области, Краснодарский и Ставропольский края, по двум ЛЭП-220 – в Волгодонск.

Эрдни Кагалтынов