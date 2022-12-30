Путин поручил проработать индексацию страховых пенсий работающим людям с инвалидностью

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций 2 декабря. Поручения даны администрации президента (АП), правительству, Госдуме, губернаторам. Среди прочего господин Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам. Доклад об этом должен быть представлен до 15 апреля 2023 года.

АП поручено обеспечить выделение из резервного фонда президента в 2023 году 250 млн руб. на создание в 2023–2025 годах многопрофильного центра комплексной реабилитации для граждан с нарушениями слуха на базе «Санатория Маяк» «Всероссийского общества глухих». Срок исполнения 1 июня 2023 года, ответственный — руководитель АП Антон Вайно.

Правительству поручено помочь в создании ассоциации спортивных организаций РФ для проведения среди спортсменов государств—членов Шанхайской организации сотрудничества и других государств международных спортивных соревнований, в том числе по видам спорта, включенным в программы Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам. Доклад представить до 15 апреля 2023 года.

Кроме того, президент поручил правительству:

расширить возможности использования электронного сертификата для приобретения инвалидами отдельных видов товаров (в том числе протезов), работ и услуг

представить предложения по стимулированию создания индивидуальными предпринимателями — инвалидами, и организациями, учредителями которых являются инвалиды и общероссийские общественные организации инвалидов, рабочих мест для инвалидов.

изучить вопросы о возможности проведения предрегистрационных исследований тренажеров, разработанных Маратом Ильясовым и предназначенных для реабилитации инвалидов, регистрации таких тренажеров, а также использования таких тренажеров в медицинской практике и адаптивном спорте.

Правительству и губернаторам также проанализировать возможности для создания творческих инклюзивных центров с учетом опыта арт-поместья «Новые берега» (Пензенская область). Также главы регионов и кабмин должны определить критерии, на основании которых инвалиды I группы и дети-инвалиды признаются нуждающимися в постоянном постороннем уходе, и представить предложения о дополнительной поддержке граждан, осуществляющих такой уход.

Правительству РФ и правительству ДНР поручено создать в республике центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий. Срок исполнения — 15 ноября 2023 года, ответственные — Михаил Мишустин и врио главы ДНР Денис Пушилин.

Страховая пенсия по инвалидности — это ежемесячная денежная выплата, назначаемая гражданам, признанным в установленном порядке инвалидами, на период установления инвалидности, имеющим соответствующий страховой стаж (если человек отработал хотя бы день) и отвечающим условиям пенсионного законодательства, и выплачиваемая за счет средств Пенсионного фонда России и ассигнований из государственного бюджета.

Индексация страховых выплат пенсионерам-инвалидам запланирована на 1 января 2023 года, размеры социальных пенсий будут пересчитаны 1 апреля. Инвалиды I, II, III групп начнут получать увеличенные ежемесячные денежные выплаты с 1 февраля.

Мария Федотова