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Коммерсантъ FM
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В турецком городе Айдын произошел взрыв в ресторане, погибли семь человек

Взрыв прогремел в ресторане в городе Айдын в Турции, сообщает TRT Haber со ссылкой на губернатора региона. По предварительным данным, погибли семь человек, ранены четыре.

По словам губернатора провинции Хусейна Аксоя, сообщение о взрыве поступило в 15:30 по местному времени (совпадает с мск). По предварительным данным, взрыв произошел во время замены газовой трубы. Всего в ресторане в момент взрыва находилось 20 человек.

Председатель Партии справедливости и развития Турции района Назилли, в котором произошел взрыв, Мустафа Абак сообщил изданию A Haber, что среди погибших четыре женщины и три ребенка.

Эрдни Кагалтынов

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