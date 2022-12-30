В турецком городе Айдын произошел взрыв в ресторане, погибли семь человек

Взрыв прогремел в ресторане в городе Айдын в Турции, сообщает TRT Haber со ссылкой на губернатора региона. По предварительным данным, погибли семь человек, ранены четыре.

По словам губернатора провинции Хусейна Аксоя, сообщение о взрыве поступило в 15:30 по местному времени (совпадает с мск). По предварительным данным, взрыв произошел во время замены газовой трубы. Всего в ресторане в момент взрыва находилось 20 человек.

Председатель Партии справедливости и развития Турции района Назилли, в котором произошел взрыв, Мустафа Абак сообщил изданию A Haber, что среди погибших четыре женщины и три ребенка.

Эрдни Кагалтынов