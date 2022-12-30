Часть медиков обделили «губернаторской премией»

Как рассказали «Ъ-Приволжье» врачи из больниц Городца и Заволжья, они не поняли принципа начисления премий в конце года. В некоторых сравнительно небольших больницах районов Нижегородской области медицинские работники по итогам года получили так называемые «губернаторские премии», достигающие 50-60 тыс руб. В более крупной Заволжской горбольнице, куда везут пациентов из трех-четырех районов, врачи получили скромные премии в половину оклада.

«Если мы работаем на подшефные районы, то непонятно, почему их решили премировать от области, а нас нет? Какие критерии этого премирования, никто в коллективе понять не может. Некоторые врачи в маленьких райбольницах ошалели от полученных денег, никогда таких премий не видели. А другим дали по 8 тыс. руб., хотя объем работы у них явно больше», – посетовал один из медиков.

Министр здравоохранения области Давид-Мелик Гусейнов на вопрос о принципах минздрава в премировании врачей районных больниц сообщил, что эти вопросы находятся в «компетенции руководителей учреждений».

Напомним, в начале года в Городецкой ЦРБ сменился главный врач после проверки созданного на ее базе больницы ковидного госпиталя, а в Заволжской горбольнице-филиале ЦРБ были смещены с должностей врачи, за которых потом заступались местные жители.

Иван Сергеев