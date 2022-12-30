ФАС обсудила с Wildberries жалобы продавцов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и онлайн-платформа Wildberries обсудили обращения продавцов с жалобами на действия маркетплейса. Речь шла о начислением штрафов за несоответствие габаритов упаковки и отсутствии фиксации процесса замеров. ФАС предложила пересмотреть некоторые аспекты взаимодействия продавцов и Wildberries.

Как сообщает пресс-служба ФАС, Wildberries по итогам совещания разработала новые механизмы работы. По ним, в частности, в оферту внесены изменения «с информацией по нахождению на портале продавцов информации по логистике, расчету коэффициента логистики и хранения, а также с описанием работы системы грейдов». Кроме того, для замера габаритов упаковки будет применяться новая комплексная система.

Также маркетплейс планирует:

введение детализации положений оферты, а также перевод структуры документа в формат последовательной инструкции;

расширение функционала аналитики и отслеживания на портале продавцов.

ФАС планирует обсудить результаты проведенной работы в I квартале 2023 года.

Ранее Wildberries трехкратно увеличила плату за регистрацию. По решению маркетплейса за право торговать на площадке нужно отдать 30 тыс. руб. вместо прежних 10 тыс. руб. В компании заявили, что эта мера необходима для борьбы с мошенниками.

В июле в Минпромторге говорили, что Wildberries становится каналом сбыта контрафакта. После этого маркетплейс стал блокировать действия продавцов с низким рейтингом и потребовал подтвердить учетную запись через «Госуслуги» тем клиентам, которые оплачивают купленные товары при получении.

Также Wildberries установил новые правила для своих партнеров. Продавцы и пункты выдачи столкнулись со штрафами на сотни тысяч рублей, они считают их ошибочными.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Wildberries добавила штрафов».

Мария Федотова