ЦБ Турции назвал переход с долларов на лиры главной целью на 2023 год

Центральный банк Турции намерен увеличить долю депозитов в лирах до 60% в банковской системе в первой половине 2023 года. Об этом говорится в ежегодном заявлении ЦБ, выдержки из которого приводит Bloomberg.

Из материалов турецкого Центробанка следует, что на данный момент средний показатель доли лиры в банковских депозитах составляет 55%. Год назад доля лиры была 35%.

Как отмечает Bloomberg, стратегия денежно-кредитной политики Турции на следующий год свидетельствует, что регулирующие органы намерены поощрять граждан делать сбережения в лирах, а банки — держать долгосрочные государственные облигации, деноминированные в местной валюте.

Эта структура, уточняет агентство, позволила ЦБ Турции снизить стоимость заимствований, несмотря на рост инфляции в стране.

Ранее Национальный институт статистики Турции сообщил, что по итогам ноября инфляция в стране составила за 84,39% против 85,51% в октябре. Снижение инфляции было зафиксировано впервые за последние полтора года. По состоянию на 15:11 мск курс лиры растет на +0,05%, по 18,72 за доллар.

Милена Костерева