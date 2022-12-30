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Коммерсантъ FM
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В Донецке при обстреле погиб высокопоставленный военный следователь

Следственный комитет России (СКР) сообщил, что в Донбассе погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления по Объединенной группировке войск подполковник юстиции Евгений Рыбаков. В Telegram-канале ведомства отмечается, что он погиб в Донецке в результате обстрела со стороны Украины.

По факту гибели господина Рыбакова возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным погибшего.

Евгений Рыбаков, отмечает СКР, неоднократно награждался медалями и знаками отличия за достигнутые в ходе службы успехи. Господин Рыбаков был ветераном боевых действий и военной службы, участвовал в контртеррористической операции на территории Северного Кавказа.

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