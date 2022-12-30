Депутаты Севастополя лишились права отзыва губернатора

Заксобрание Севастополя приняло законопроект, признающий утратившим силу старый закон о порядке отзыва губернатора, сообщили «Ъ» в пресс-службе парламента региона.

Документ приняли в двух чтениях, 15 депутатов его поддержали, 2 — воздержались. По словам председателя заксобрания Владимира Немцева, решение вызвано необходимостью привести в соответствие региональное законодательство с федеральным.

Напомним, летом Госдума приняла закон, который не предусматривает у региональных парламентов наличие полномочий принимать региональные законы об отзыве глав регионов.

Подробнее — в материале «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь