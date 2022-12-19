Губернатору Севастополя третий срок пока не нужен

В законодательном собрании Севастополя готовится к рассмотрению во втором чтении проект изменений в устав города, направленных на приведение его в соответствие с новым законом о публичной власти. В уставе появится ряд новых норм, касающихся правового регулирования, наименования и работы местных органов власти и, в частности, права губернатора увольнять глав администраций муниципальных округов.

При этом в тексте проекта не оказалось пункта о снятии ограничений на пребывание одного лица на посту главы региона. Напомним, прежний закон об органах власти регионов запрещал избираться на этот пост более двух раз, но в новом законе о публичной власти этот запрет отсутствует. Его соавтор, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников ранее пояснял, что «региональные власти должны сами решить, убирать эту норму из своего основного закона или оставить ее».

Большинство субъектов, включая Крым, от ограничений отказались. Но в правительстве Севастополя не собираются этого делать «в обозримом будущем», отмечая, что сейчас на фоне спецоперации перед городом стоят более важные задачи. «Пока изменения не планируются»,— сообщила “Ъ” начальник управления информационной политики города Ирина Юхина.

Городские власти также подчеркивают, что субъект РФ вправе самостоятельно определять временные рамки реализации данной реформы. В заксобрании Севастополя “Ъ” пояснили, что с 1 января 2023 года вступит в силу большинство положений нового закона, но для полноценной его реализации установлен переходный период, который продлится пять лет — до 2028 года.

Впрочем, источники “Ъ” в правительстве Севастополя не исключают, что депутаты все же примут поправки о снятии запрета на третий срок прямо перед новым годом. Хотя, учитывая, что губернатор Михаил Развожаев еще не отработал и половины своего первого срока, данный вопрос для руководства города не является первостепенным, добавляют собеседники.

Политолог Владимир Джаралла согласен, что для главы Севастополя вопрос о числе сроков не самый важный: «В Крыму этот вопрос был ключевым для Сергея Аксенова в плане укрепления личной власти. А для Михаила Развожаева этот момент далеко не самый актуальный. Да, он популярен, ему удалось наладить решение повседневных вопросов, но почти никто в городе, да и он сам, похоже, не считает, что его жизнь будет связана с Севастополем». В то же время эксперт допускает, что депутаты «сумеют запрыгнуть в последний вагон» и принять поправки до конца года.

Александр Дремлюгин, Симферополь