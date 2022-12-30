«Региональные электрические сети» Башкирии планируется включить в план приватизации

ГУП «Региональные электрические сети» Башкирии в Уфе планируется включить в прогнозный план приватизации государственного имущества Башкирии на 2021-2023 годы. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте министерства земельных и имущественных отношений республики. Стоимость основных средств предприятия оценивается в 1,73 млрд руб.

Также планируется приватизировать пять нежилых помещений в Учалах и Уфе, указано в документе.

ГУП «Региональные электрические сети» зарегистрировано в Нефтекамске в апреле 1993 года. Компания занимается передачей электроэнергии и технологическим присоединением к распределительным электросетям. В 2021 году выручка РЭС составила 684 млн руб., убыток — 34 млн руб.

Майя Иванова/AUTHOR>

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