Инвестор вложит 1,5 млрд рублей в создание технопарка на Бору

ООО «Прано Групп» инвестирует 1,5 млрд руб. в создание технопарка микроэлектроники «Волга» на Бору, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале. Компания стала победителем конкурса по предоставлению субсидии.

Технопарк расположится на территории Борского стекольного завода, у которого «Прано Групп» арендует производственные площади. Резидентами технопарка станут компании-разработчики в сфере электронной промышленности.

Ожидается, что площадь технопарка составит 10 тыс. кв. м., из которых 7 тыс. займут промышленные территории. Там появится центр коллективного пользования, лаборатории, центр обработки данных и другие объекты общего доступа.

Владимир Зубарев