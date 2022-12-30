США обвинили ВМС Китая в небезопасном маневре над Южно-Китайским морем

Китайский истребитель J-11 на прошлой неделе пролетел на расстоянии 6 м от американского самолета-разведчика Boeing RC-135 над Южно-Китайским морем, сообщило Индо-Тихоокеанское командование ВС США. По его данным, действия китайского летчика создали опасность столкновения.

Инцидент произошел 21 декабря. Согласно пресс-релизу командования, пилот J-11 «совершил небезопасный маневр во время перехвата самолета ВВС США RC-135». Отмечается, что американский самолет на законных основаниях осуществлял операции в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем.

«Пилот народно-освободительной армии Китая… пролетел в пределах 20 футов (почти 6 м) перед носом RC-135, что вынудило RC-135 предпринять маневры с целью уклонения, чтобы избежать столкновения»,— говорится на сайте командования. Вашингтон ожидает, что все страны Индо-Тихоокеанского региона «будут использовать международное воздушное пространство безопасно и в соответствии с международным правом».

Отношения Китая и США обострились после того, как 2 августа спикер Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, который власти КНР считают своей территорией. 25 декабря армия Китая провела военные учения у Тайваня. 26 декабря тайваньские власти сообщили о крупнейшем нарушении своей зоны ПВО военными самолетами КНР.

О развитии отношений двух стран — в материале «Ъ» «Китайская армия сближается с Тайванем».

Лаура Кеффер