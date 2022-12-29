Пассажиры выступили против пересадки

Пассажиры общественного транспорта Ульяновска — жители Железнодорожного района обратились к губернатору региона Алексею Русских с просьбой «не ломать работающую систему общественного транспорта Ульяновска, а проводить начатую мэрией реформу обновления подвижного состава и перехода на регулируемые тарифы постепенно, «по мере возможностей». В мэрии заявляют, что реформу проводить будут, хотя и признают, что бюджетных средств на это не хватает. Эксперты считают, что с объявленной реформой «ничего не получится», потому что «просто на это нет средств».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ульяновска Фото: Пресс-служба мэрии Ульяновска

Как стало известно «Ъ», в декабре инициативная группа ульяновцев — пассажиров общественного транспорта направила обращение губернатору региона Алексею Русских с копиями — главному федеральному инспектору по Ульяновской области Юрию Кулику и спикеру регионального заксобрания Валерию Малышеву. Всего под обращением поставили подписи около 300 жителей Железнодорожного района Ульяновска.

Авторы обращения отмечают, что «с тревогой» следят за изменениями в системе общественного транспорта Ульяновска. Они обращают внимание на отсутствие реальных результатов развития общественного транспорта, когда городские специалисты «обладая полномочиями, не имеют компетенций и финансовых ресурсов».

Подписанты обращают внимание на то, как были организованы летом торги на заключение контрактов по переводу действующих маршрутов общественного транспорта на регулируемые тарифы, в ходе которого другим перевозчикам был отдан ряд маршрутов, в том числе «лучший из всех маршрут № 38», «у которого интервал движения составляет всего три минуты». Напоминая, что мэрия собиралась большинство маршрутов постепенно передать государственному ПАТП1 (АО, 80% принадлежит региону, 20% — Ульяновску), они предлагают для начала «наладить показательную работу ПАТП1 хотя бы на паре маршрутов». «Не нужно ломать работающую систему общественного транспорта, ее нужно взвешенно и осторожно совершенствовать по мере возможностей и потребностей населения»,— просят губернатора ульяновцы-­пассажиры.

Член инициативной группы Валентина Семина сказала «Ъ», что передала копию обращения прокурору Ульяновской области. По ее словам, администрация губернатора подтвердила получение обращения, но ответа по существу не было, а мэрия Ульяновска сообщила, что по «лучшему маршруту» № 38 через суд добивается лишения перевозчика свидетельства за нарушения расписания в вечернее время.

В Ульяновске, по данным мэрии, 20 частных перевозчиков выполняют более 90% транспортной работы по автобусным маршрутам по нерегулируемым тарифам. Никаких государственных или муниципальных субсидий они не получают. Остальной объем закрывает субсидируемое государственное АО «ПАТП1». Год назад мэр Ульяновска Дмитрий Вавилин объявил, что начинает реформу общественного транспорта с переводом маршрутов на регулируемые тарифы и обновлением подвижного состава, пообещав, что в 2023 году закупят 150 новых автобусов для ПАТП1, а в перспективе основной объем перевозок общественного транспорта будет передан государственному ПАТП1, поскольку частные перевозчики имеют много нареканий от пассажиров.

В открытом доступе ни концепции реформирования общественного транспорта, ни программы реформирования с дорожной картой по срокам и финансам, что является основой любой реформы, нет.

Действительно, большое количество претензий ульяновцев связано с отсутствием автобусов в вечернее время, когда падает пассажиропоток. Перевозчики говорят, что вынуждены идти на сокращение количества автобусов на маршруте, чтобы не оказаться в убытке, поскольку никто им выпадающие доходы не компенсирует. ПАТП1, как правило, в вечернее время вообще не выводит свои автобусы на маршрут.

Летом мэрия провела несколько аукционов по переводу на нерегулируемые тарифы, не известив об этом частных перевозчиков, в результате чего те не участвовали в торгах и лишились своих маршрутов. Управление ФАС признало торги незаконными. В минувший понедельник УФАС сообщило, что по ее предписанию МКУ «Организатор пассажирских перевозок» (МКУ ОПП) расторгло незаконные контракты. Впрочем, после решения УФАС мэрия подала в Арбитражный суд иски о лишении лицензий за допущенные нарушения в отношении тех перевозчиков, которые обращались в УФАС.

Зампред облправительства Евгений Лазарев, курирующий региональный минтранс, сказал «Ъ», что обращение пассажировульяновцев не видел. Не видел этого обращения и руководитель МКУ ОПП, депутат гордумы Владимир Фадеев. В беседе с «Ъ» он пояснил, что реформирование общественного транспорта «обязательно продолжится, другого пути нет». В то же время он признал, что просчитанной по финансам программы реформирования общественного транспорта и дорожной карты со сроками и конкретными суммами нет, хотя в региональном министерстве транспорта готовится такая программа. Господин Фадеев также сказал, что будут объявлены новые торги по переводу маршрутов на регулируемые тарифы, хотя признал, что средств, выделяемых бюджетом на компенсацию выпадающих доходов перевозчиков, не хватает. Также, по его словам, пока заключено соглашение о закупке в лизинг только 50 автобусов, на что будет потрачено из регионального бюджета около 0,95 млрд руб. (на семь лет), вопрос о закупке еще 100 автобусов пока остается открытым из-за отсутствия средств. Иск мэрии к перевозчикам, в том числе по маршруту № 38, ОПП, по словам директора, поддерживает, поскольку «там есть нарушения». При этом он признает, что множество нарушений «у всех перевозчиков». Будет ли оказываться частным перевозчикам господдержка при обновлении подвижного состава, он не знает, поскольку «это уже вопрос наличия на это средств». «Хотя я сам на многих площадках говорю о необходимости поддержки частных перевозчиков при переходе на регулируемые тарифы и обновлении подвижного состава»,— добавил директор ОПП.

Председатель правления регионального «Транспортного экспертного совета» Виктор Сидоренко считает, что «ничего с реформой не получится, потому что на это просто нет денег». «Власти все знают, они прекрасно понимают, что себестоимость проезда одного пассажира около 38 руб., и чтобы компенсировать выпадающие доходы на один маршрут, потребуется порядка 100 млн руб. Они это знают, но таких денег нет. Поэтому дальше будут только разговоры»,— заметил эксперт.

Председатель профильного комитета заксобрания Дмитрий Грачев, признав, что тоже не получил обращения пассажировульяновцев, сказал «Ъ», что, по его мнению, без четко просчитанной программы и обеспечения равных условий для всех перевозчиков реформа не получится, и для обсуждения ситуации намерен собрать в середине января специальное заседание комитета с приглашением всех сторон.

Сергей Титов, Ульяновск