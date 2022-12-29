Культурный обнал

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту хищения денег с Пушкинских карт. Предполагаемые организатор Григорий Мокеев и его сообщники Артем Корабель и Владислав Михеев задержаны. Ущерб от их деятельности составил около 15 млн руб. По версии следствия, злоумышленники организовали «Театр нового времени» и зарегистрировали его в проекте «Пушкинская карта». Они предлагали студентам «обналичить» карты. Те соглашались и передавали им пароль, получая взамен часть денег. После этого преступники продавали билеты сами себе, оплачивая их Пушкинской картой. За полгода произошло около 12 таких фактов мошен­ничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За полгода произошло около 12 фактов мошенничества с Пушкинской картой

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ За полгода произошло около 12 фактов мошенничества с Пушкинской картой

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Самаре возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой) по факту вывода и хищения денег с Пушкинских карт. Предполагаемые организатор Григорий Мокеев и его сообщники Артем Корабель и Владислав Михеев задержаны. Ущерб от их деятельности составил около 15 млн руб. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В ГУ МВД по Самарской области ситуацию не комментируют «в целях соблюдения ст. 161 УПК РФ (недопустимость разглашения данных предварительного расследования)».

• Социально-культурный проект «Пушкинская карта» был запущен в сентябре прошлого года. Молодежи в возрасте от 14 до 22 лет выделен бюджет на культурное просвещение. Средства на карте можно тратить только в учреждениях культуры и на культурные мероприятия.

По данным парламентария, летом злоумышленники организовали «Театр нового времени», учредителем которого был ИП Григорий Мокеев. Они прошли верификацию на портале Pro.Культура.РФ и стали участником проекта «Пушкинская карта».

«Театр регулярно арендовывал различные площадки и залы, где показывал спектакли из репертуара учебного театра Самарского института культуры (СГИК). Играли в нем выпускники СГИК, не попавшие в профессиональные труппы. По бумагам все спектакли шли при полном аншлаге, хотя в действительности залы были пустыми. …Цена билетов составляла 3–3,5 тыс. руб., что по самарским меркам — абсолютный космос: столько стоит, например, билет в партер на премьеру в театр оперы и балета»,— пишет депутат.

Мошенники находили студентов, которым предлагали «обналичить» Пушкинские карты. Те соглашались и передавали им пароль от карты, получая взамен от 1,5 до 2 тыс. руб. После этого преступники продавали билеты сами себе, оплачивая их Пушкинской картой. Ее номинал равен 5 тыс. руб. Как отмечает Александр Хинштейн, за полгода произошло около 12 таких фактов мошенничества. В ходе обысков оперативники изъяли компьютерные базы с данными более 5 тыс. студентов из Самары.

Депутат обратился к министру культуры России Ольге Любимовой и министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву: «Уверен, такая преступная схема работала не только в Самаре и наверняка работает по сей день. В Telegram без труда можно найти специальные чат-боты, предлагающие обналичить средства с Пушкинских карт. Необходимо скорректировать принцип верификации участников программы „Пушкинская карта“, чтобы остановить подобные ­мошенничества».

Самарский «Театр нового времени» создан пять месяцев назад. Официальная группа организации во «ВКонтакте» появилась в июле текущего года. В сообществе состоит всего 200 человек.

По данным СПАРК-Интерфакс, ИП Григорий Мокеев зарегистрирован в июле 2022 года. Основной вид деятельности — учреждения культуры и искусства. Григорий Мокеев также является бенефициаром и генеральным директором ООО «РЭЙТ БРЭНД». Компания зарегистрирована 15 декабря этого года. Основной вид деятельности — розничная торговля по почте или по сети Интернет.

Как отмечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, делать какие-то императивные выводы и заключения относительно наличия состава преступления, умысла в действиях тех или иных лиц, объемах похищенных средств, а также наличия вины конкретных лиц на этапе возбуждения уголовного дела невозможно: «Наличие состава, сумма, квалификация и даже лица, которые в конечном итоге могут быть привлечены к ответственности — все это, как показывает практика, может измениться, причем не единожды, поэтому судить о перспективах на текущий момент и невозможно, и не имеет смысла».

Эксперт уточнил, что ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового: «Но это, насколько я понимаю, предварительная квалификация. А в случае с экономическими составами преступления переквалификация не является сколько-нибудь редкостью».

Ани Айвазян