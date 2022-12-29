Культурный обнал

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту хищения денег с Пушкинских карт. Предполагаемые организатор Григорий Мокеев и его сообщники Артем Корабель и Владислав Михеев задержаны. Ущерб от их деятельности составил около 15 млн руб. По версии следствия, злоумышленники организовали «Театр нового времени» и зарегистрировали его в проекте «Пушкинская карта». Они предлагали студентам «обналичить» карты. Те соглашались и передавали им пароль, получая взамен часть денег. После этого преступники продавали билеты сами себе, оплачивая их Пушкинской картой. За полгода произошло около 12 таких фактов мошенничества.
За полгода произошло около 12 фактов мошенничества с Пушкинской картой
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
В Самаре возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой) по факту вывода и хищения денег с Пушкинских карт. Предполагаемые организатор Григорий Мокеев и его сообщники Артем Корабель и Владислав Михеев задержаны. Ущерб от их деятельности составил около 15 млн руб. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
В ГУ МВД по Самарской области ситуацию не комментируют «в целях соблюдения ст. 161 УПК РФ (недопустимость разглашения данных предварительного расследования)».
• Социально-культурный проект «Пушкинская карта» был запущен в сентябре прошлого года. Молодежи в возрасте от 14 до 22 лет выделен бюджет на культурное просвещение. Средства на карте можно тратить только в учреждениях культуры и на культурные мероприятия.
По данным парламентария, летом злоумышленники организовали «Театр нового времени», учредителем которого был ИП Григорий Мокеев. Они прошли верификацию на портале Pro.Культура.РФ и стали участником проекта «Пушкинская карта».
«Театр регулярно арендовывал различные площадки и залы, где показывал спектакли из репертуара учебного театра Самарского института культуры (СГИК). Играли в нем выпускники СГИК, не попавшие в профессиональные труппы. По бумагам все спектакли шли при полном аншлаге, хотя в действительности залы были пустыми. …Цена билетов составляла 3–3,5 тыс. руб., что по самарским меркам — абсолютный космос: столько стоит, например, билет в партер на премьеру в театр оперы и балета»,— пишет депутат.
Мошенники находили студентов, которым предлагали «обналичить» Пушкинские карты. Те соглашались и передавали им пароль от карты, получая взамен от 1,5 до 2 тыс. руб. После этого преступники продавали билеты сами себе, оплачивая их Пушкинской картой. Ее номинал равен 5 тыс. руб. Как отмечает Александр Хинштейн, за полгода произошло около 12 таких фактов мошенничества. В ходе обысков оперативники изъяли компьютерные базы с данными более 5 тыс. студентов из Самары.
Депутат обратился к министру культуры России Ольге Любимовой и министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву: «Уверен, такая преступная схема работала не только в Самаре и наверняка работает по сей день. В Telegram без труда можно найти специальные чат-боты, предлагающие обналичить средства с Пушкинских карт. Необходимо скорректировать принцип верификации участников программы „Пушкинская карта“, чтобы остановить подобные мошенничества».
Самарский «Театр нового времени» создан пять месяцев назад. Официальная группа организации во «ВКонтакте» появилась в июле текущего года. В сообществе состоит всего 200 человек.
По данным СПАРК-Интерфакс, ИП Григорий Мокеев зарегистрирован в июле 2022 года. Основной вид деятельности — учреждения культуры и искусства. Григорий Мокеев также является бенефициаром и генеральным директором ООО «РЭЙТ БРЭНД». Компания зарегистрирована 15 декабря этого года. Основной вид деятельности — розничная торговля по почте или по сети Интернет.
Как отмечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, делать какие-то императивные выводы и заключения относительно наличия состава преступления, умысла в действиях тех или иных лиц, объемах похищенных средств, а также наличия вины конкретных лиц на этапе возбуждения уголовного дела невозможно: «Наличие состава, сумма, квалификация и даже лица, которые в конечном итоге могут быть привлечены к ответственности — все это, как показывает практика, может измениться, причем не единожды, поэтому судить о перспективах на текущий момент и невозможно, и не имеет смысла».
Эксперт уточнил, что ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового: «Но это, насколько я понимаю, предварительная квалификация. А в случае с экономическими составами преступления переквалификация не является сколько-нибудь редкостью».