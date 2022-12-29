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Land Cruiser Prado уехал по родственной линии

При банкротстве ФК «Кубань» аннулирована покупка внедорожника сыном владельца клуба Олега Мкртчана

Карлен Мкртчан, сын экс-учредителя украинского холдинга «ИСД» и владельца футбольного клуба «Кубань» Олега Мкртчана, не смог доказать законность приобретения автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, который он купил у клуба в 2016 году. Спустя два года «Кубань» была признана несостоятельной, и конкурсный управляющий выяснил, что принадлежавшие ФК иномарки, в том числе Land Cruiser Prado, продавались по заниженным ценам. В итоге суд аннулировал несколько сделок, обязав господина Мкртчана-младшего и других покупателей вернуть имущество клубу.

Фото: ФК Кубань

Фото: ФК Кубань

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АССКО) отклонил кассационную жалобу Карлена Мкртчана и оставил без изменений решения двух инстанций о признании недействительной сделки с футбольным клубом (ФК) «Кубань», у которого господин Мкртчан незадолго до банкротства приобрел автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Постановление АССКО, вынесенное в ходе банкротства ФК «Кубань», опубликовано в картотеке суда.

Как следует из судебного акта, в июле 2016 года футбольный клуб «Кубань» продал Карлену Мкртчану внедорожник 2011 года выпуска за 1 млн руб. Спустя год кредиторы инициировали банкротство клуба, а в декабре 2018 года «Кубань» была признана несостоятельной.

По итогам аудита конкурсный управляющий Евгений Слушкин пришел к выводу, что сделка между ФК «Кубань» и Карленом Мкртчаном была заведомо невыгодной для клуба, так как рыночная цена Toyota Land Cruiser Prado в момент продажи составляла 1,7 млн руб.

Господин Слушкин обратился в суд за аннулированием сделки, обратив внимание на то, что автомобиль был продан в период, когда у ФК «Кубань» были серьезные финансовые проблемы. Задолженность только перед ФНС составляла 288 млн руб., а общая сумма долгов превышала 1,5 млрд руб.

Арбитражный суд Краснодарского края, а затем апелляционная и кассационная инстанции согласились с доводом конкурсного управляющего о том, что Карлен Мкртчан, сын председателя совета директоров клуба Олега Мкртчана, не мог не знать о критической ситуации в «Кубани», поэтому покупка имущества ФК по заниженной цене непосредственно перед банкротством свидетельствует о причинении вреда интересам кредиторов.

Поскольку Карлен Мкртчан продал автомобиль, суд постановил взыскать с него полную стоимость внедорожника (1,7 млн руб.). Но, так как он заплатил за автомобиль один миллион рублей, он имеет право требовать эту сумму с ФК «Кубань» в ходе банкротства, решил суд.

В ходе банкротства ФК «Кубань» конкурсный управляющий Евгений Слушкин выявил еще пять подозрительных случаев продажи принадлежавших клубу автомобилей, в основном марки Audi. В двух случаях суд признал сделки законными (цена продажи оказалась рыночной или покупатель доплатил разницу), остальные сделки, где автомобили продавались на 30-40% дешевле реальной цены, суд аннулировал.

Футбольный клуб «Кубань» был создан в 1928 году, с 2011 по 2016 годы команда выступала в Российской Премьер-лиге. С 2009 по 2016 годы основным акционером НАО ФК «Кубань» была компания «ИСК-Инвест», подконтрольная основателю украинского холдинга «Индустриальный союз Донбасса (ИСД)» Олегу Мкртчану. В ходе военных действий на юго-востоке Украины бизнес господина Мкртчана пострадал, он отказался от финансирования ФК «Кубань». В 2019 году суд в Москве приговорил бизнесмена к девяти годам колонии за хищение кредитов ВЭБа.

По мнению юристов, у Карлена Мкртчана практически нет шансов оспорить решение об аннулировании сделки в Верховном суде. «Согласно выработанной в судебной практике позиции, для определения признака неравноценности сделки помимо цены во внимание должны приниматься все обстоятельства ее совершения. В ситуации с имуществом ФК “Кубань” судами установлено, что сделка с Карленом Мкртчаном совершена по заниженной цене в пользу заинтересованного лица в период формирования задолженности перед бюджетом и при наличии постоянного убытка в бухгалтерской отчетности. Указанные обстоятельства в своей совокупности являются достаточными для признания сделки недействительной», — отметил Антон Красников, партнер юридической компании «Сотби».

Анна Перова, Краснодар

  • Коммерсантъ (Ростов) №244 от 30.12.2022, стр. 12

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