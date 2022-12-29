Умер режиссер «Ада каннибалов» Руджеро Деодато

Итальянский режиссер, сценарист и продюсер Руджеро Деодато умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщает газета The Sun. О причинах смерти не сообщается. Режиссер известен фильмом ужасов «Ад каннибалов», который считается одним из самых жестоких в истории кинематографа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руджеро Деодато

Фото: Olivier Strecker Руджеро Деодато

Фото: Olivier Strecker

В 1960-е годы Руджеро Деодато работал с известными режиссерами, в том числе Антонио Маргерети, Риккардо Фреда и Джозефом Лоузи. Свою первую картину «Урсус, ужас Киргизии» он снял в 1964 году.

Известность режиссеру принес фильм «Ад каннибалов» (1979 год). Он считается одним из самых жестоких в истории из-за большого количества сцен насилия и убийства животных. Изначально он был запрещен в 60 странах.

Также Руджеро Деодато известен своим влиянием на творчество режиссеров Квентина Тарантино, Элая Рота и Оливера Стоуна.

Лусине Баласян