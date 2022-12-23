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Коммерсантъ FM
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Совфед одобрил закон о такси

Совет федерации одобрил закон, который регулирует работу такси, устанавливает требования к внешнему и внутреннему виду автомобиля и водителю. Документ предусматривает создание специальных реестров и вводит понятия «легковое такси», «служба заказа легкового такси», «заявитель». Согласно закону, служба заказа такси обязана предоставлять ФСБ автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных.

Согласно закону, такси должны иметь контрастное оформление в виде квадратов яркого цвета, расположенных в шахматном порядке. На крыше автомобиля необходимо устанавливать фонарь оранжевого цвета, в салоне должна быть представлена информация о перевозчике и водителе: номер машины, наименование и контакты перевозчика, номер записи в региональном реестре такси, личные данные водителя.

Управлять такси не смогут люди с непогашенной судимостью и наличием более трех неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Индивидуальные предприниматели смогут самостоятельно осуществлять перевозки в такси при наличии разрешения. Самозанятым понадобится разрешение и договор с агрегатором такси.

Также будут созданы три региональных реестра такси: региональный реестр служб заказа такси, региональный реестр перевозчиков легковыми такси и региональный реестр легковых такси.

Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, а также граничащие с ними районы смогут устанавливать минимальный размер тарифа на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Тарифы, учитывающие время суток, дни недели, класс комфортности и другие особенности, будут разрабатывать перевозчики.

Дарья Эрозбек

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