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Загородные дома держат обороты

В декабре спрос на загородную недвижимость в Екатеринбурге вырос на 7%

В Свердловской области спрос на покупку загородного жилья за месяц вырос на 11%, в Екатеринбурге — на 7%, подсчитали аналитики. Вместе с активностью покупателей растут и цены: в среднем за год дома в Екатеринбурге подорожали на 22% — до 4,8 млн руб. Эксперты считают, что рост интереса к индивидуальному жилью — долгосрочный тренд.

Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области составила 1,9 млн руб.

Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области составила 1,9 млн руб.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области составила 1,9 млн руб.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По данным «Авито Недвижимости», за год спрос на загородные дома в Свердловской области вырос на 1,1% или на 11% в сравнении с ноябрем. В Екатеринбурге спрос за год повысился на 7%. «Перед наступлением нового года некоторые покупатели ускоряются с решением жилищных вопросов, в том числе в сегменте загородного жилья. К тому же зимой, когда спрос не так высок, как в более теплые месяцы, собственники чаще соглашаются на дисконт»,— рассказал «Ъ-Урал» руководитель направления вторичнои и загороднои недвижимости «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин. Рост интереса к загородному сегменту отметила и президент Уральской палаты недвижимости (УПН) Валерия Козлова. По ее словам, 2022 год показал продолжение и усиление тренда спроса на загородные проекты.

Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области, по данным «Авито Недвижимость» составила 1,9 млн руб. (+30,1% за год, -5,3% за месяц). В Екатеринбурге средний цена таких объектов — 4,85 млн руб. (+22,8% за год, -4,1% за месяц).

При этом объем предложений дач, коттеджей и таунхаусов в середине декабря сократился на 3,2%. Однако по отношению к третьей неделе ноября экспозиция увеличилась на 6,1%. В Екатеринбурге предложение остается ограниченным и практически не изменилось, снижение составляет 0,9%, а за месяц экспозиция увеличилась на 8%. По данным сайта N1.ru, в открытой продаже в Екатеринбурге и пригороде находятся 1,5 тыс. домов и коттеджей стоимостью от 450 тыс. руб. до 200 млн руб. за объект.

По данным заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Максима Пучкова, за 11 месяцев в регионе было введено более 2,5 млн кв.м жилья (на 0,5% больше, чем в прошлом году). Из них около 1,3 млн кв.м занимает индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

«Федеральные тренды говорят, что внимание к ИЖС будет повышаться, и мы на уровне региона сейчас разрабатываем программы комплексного развития индивидуального жилищного строительства»,— отметил господин Пучков.

Валерия Козлова добавила, что для региона рост спроса на индивидуальное жилье — долгосрочный тренд.

«Одна из основных сложностей загородного рынка недвижимости России — недостаток готового предложения, качественных домов с подведенными коммуникациями по доступным ценам, так как основной спрос сейчас сосредоточен в сегментах “эконом” и “комфорт”. В ситуации серьезного подорожания стройматериалов готовые новые дома с отделкой востребованы у покупателей. Появление такого предложения и развитие ипотечного кредитования на рынке загородного жилья могут поддержать спрос в будущем году»,— считает господин Хахулин.

Мария Игнатова

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