Десантнику отложили процесс

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга перенес на 14 апреля 2023 года заседание по уголовному делу председателя свердловского отделения Союза десантников Евгения Тетерина, обвиняемого во взяточничестве в особо крупном размере. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, которая указала на то, что Евгений Тетерин является ее представителем в Донбассе и должен находиться в зоне проведения специальной военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Тетерин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Евгений Тетерин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Председатель свердловского регионального отделения Союза десантников России Евгений Тетерин обвиняется в трех эпизодах посредничества во взяточничестве, совершенного в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Уголовное дело в отношении него возбудили в ноябре прошлого года. Вместе с ним были задержаны директор ООО «Уралщебень» Вячеслав Иванов и руководитель Шабровского карьера Ибад Гурбанов. Последний, как полагает следствие, передал Евгению Тетерину часть взятки, предназначавшейся сотруднику Федеральной налоговой службы.

Взятку, по информации «Ъ-Урал», обвиняемые решили дать после того, как в деятельности предприятия по разработке недр в Шабровском карьере выявили ущерб экологии в размере более 400 млн руб. «Впоследствии Тетерин должен был передать деньги другому решальщику, который, в свою очередь, планировал отдать их представителю надзорного органа»,— отмечал источник в силовых структурах.

В марте Евгению Тетерину предъявили новое обвинение. В нем речь идет о 3 млн руб., которые якобы предназначались в качестве взятки сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного преследования двух знакомых главы Союза десантников.

По предъявленным обвинениям Евгению Тетерину грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Подсудимый вину не признал. Сторона защиты утверждает, что в инкриминируемых случаях ему возвращали части долга, общая сумма которого составляет 35 млн руб.

Уголовное дело в отношении Евгения Тетерина рассматривает Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Первое заседание должно было пройти 6 декабря, однако обвиняемый в суд не явился. Судья Юлия Меркулова сообщила, что он 10 ноября отправился в зону проведения спецоперации в качестве представителя уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой.

Заседание было перенесено на 29 декабря. Ради него Евгений Тетерин прервал свою поездку в Донбасс и приехал в Екатеринбург. При этом в суд обратилась Татьяна Мерзлякова с ходатайством о продлении на три месяца срока командировки Евгения Тетерина в зону спецоперации. Она заявила, что подсудимый в Донбассе выполняет функции руководителя мобильной общественной приемной. Перед удовлетворением ходатайства судья спросила у адвоката, какими нормами уголовно-процессуального кодекса это регламентируется. «Пока никакими, но это все равно имеет значение»,— ответил защитник (цитата по 66.ru).

В результате суд отпустил главу уральского Союза десантников в Донбасс, следующее заседание по рассмотрению его уголовного дела назначили на 14 апреля.

Катерина Якушева, Екатеринбург