Лавров: ОБСЕ пребывает в глубочайшем кризисе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что Запад превратил ОБСЕ в «арену пропагандистских баталий». По его мнению, организация пребывает в «глубочайшем кризисе».

«Скажу прямо: дела в ОБСЕ складываются нелучшим образом. Организация создавалась как площадка для равноправного диалога и сотрудничества, но последние несколько лет она пребывает в глубочайшем кризисе»,— сказал господин Лавров «РИА Новости».

Министр считает, что страны Запада воспринимают ОБСЕ как площадку для продвижения коллективных интересов. В 2022 году председателем организации была Польша «с ее откровенно антироссийскими установками», отметил господин Лавров. «По нашей оценке, поляки преуспели лишь в одном: свели результативность работы ОБСЕ к нулю. Это не стало для нас неожиданностью»,— добавил он.

Польша ранее отказала господину Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в городе Лодзь в начале декабря. Ранее он был постоянным участником таких мероприятий.

О решении Польши — в материале «Ъ» «Сергей Лавров передал привет коллегам в Лодзи».

Леонид Уварчев