Сергей Лавров передал привет коллегам в Лодзи

Восстановить совместную работу России и Запада над укреплением европейской безопасности невозможно, и все придется строить с нуля, если у соседей России когда-нибудь появится подобное желание. Такую мысль высказал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в Москве. Его речь была во многом предназначена для европейских коллег, с которыми господин Лавров должен был встретиться в Лодзи на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Однако Польша — нынешний председатель ОБСЕ — отказала российскому министру во въезде. Так что дискуссия вышла заочной и без шанса на то, что стороны услышат друг друга. Пока глава МИД РФ говорил в Москве о превращении ОБСЕ в маргинальную структуру, в Лодзи обсуждали, как Россия разваливает ее изнутри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Пространство безопасности в Европе окончательно фрагментируется, а сама ОБСЕ становится, мягко говоря, маргинальным образованием»,— заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в Москве по проблематике европейской безопасности.

Выступление совпало с открытием в польской Лодзи двухдневного заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Сергей Лавров впервые отсутствовал на этом мероприятии, так как Польша отказала ему во въезде в страну, сославшись на санкции Евросоюза. При этом многие европейские дипломаты считают, что это решение Варшавы было ошибочным, может повысить градус конфронтации внутри ОБСЕ и сделает ее еще менее дееспособной (см. “Ъ” от 1 декабря). Впрочем, эффективность организации, созданной в 1975 году в разгар холодной войны для поиска взаимопонимания между восточным и западным блоками, и без того вызывает сомнения.

То, что диалог между Москвой и ОБСЕ сегодня практически невозможен, было очевидно из заявлений как Сергея Лаврова, так и тех, кто собрался в Лодзи. По словам главы МИД РФ, с 1975 года на пространстве ОБСЕ накопилось огромное количество проблем. И главная среди них — «претензии со стороны стран—членов НАТО на доминирование в общепланетарном масштабе». «Этот инстинкт, который никогда не исчезал ни у американцев, ни у других натовцев, объясняет курс на безоглядное расширение НАТО, которое обесценило и основной смысл ОБСЕ как коллективного инструмента, и все те красивые документы, которые поднимались в ОБСЕ с 1990-х годов»,— сказал министр. Он также подчеркнул, что система безопасности Европы сводится к тому, что она полностью подчинилась США.

«Русских хотят держать вне Европы, американцы уже поработили всю Европу, а под контролем держат не только немцев, но и весь Европейский союз»,— отметил Сергей Лавров.

По его словам, сейчас практически происходят похороны ОБСЕ, которые начали готовить шведы (председатели организации в прошлом году), а продолжили поляки, «разрушая остатки культуры консенсуса». «ОБСЕ создавалась для того, чтобы каждый был услышан и чтобы ни одна страна не ощущала себя исключенной из общего процесса. Но сейчас это все перевернуто с ног на голову, Запад делает именно то, против чего создавалась ОБСЕ: он роет разделительные линии. Ну а там, где копают, там можно кого-то похоронить. Опасаюсь, что это делается специально для ОБСЕ»,— предположил глава МИД РФ. Напомним, что Москва неоднократно критиковала позицию, занятую представителями ОБСЕ в отношении российско-украинского конфликта. Российские дипломаты считают ее необъективной.

Сергей Лавров подчеркнул, что, учитывая сегодняшнюю политику в отношении Москвы Запада в целом и ОБСЕ в частности, восстановления совместной работы над вопросами европейской безопасности не получится. «Потому что восстановление означает то, что было раньше. Но бизнеса как обычно не будет»,— сказал министр. И добавил: «И когда, и если Запад поймет, что лучше соседствовать на основе каких-то взаимосогласованных основ, мы послушаем, что Запад предложит, и ясно, что это должны быть принципиально новые начала взаимодействия».

Во время выступления Сергея Лаврова казалось, что он вот-вот объявит о выходе России из ОБСЕ, как раньше из Совета Европы, ведь зачем нужна организация, которую уже в принципе похоронили. Но таких слов из уст министра не прозвучало. Хотя, возможно, некоторые собравшиеся в Лодзи политики и дипломаты и были бы рады это услышать.

Исходя из их позиции, именно Россия мешает работе ОБСЕ. Как сказал на открытии заседания Совета министров президент Польши Анджей Дуда, «ОБСЕ не в состоянии гарантировать мир, если ее деятельность изнутри саботируется агрессором, который не соблюдает принятые и соблюдаемые нами правила». Аналогичная позиция высказывалась накануне встречи в Лодзи и в журнале Foreign Policy. В частности, Москве предъявлялись претензии, что она не дает утвердить Эстонию в качестве председателя на 2024 год, не согласилась продлить мандат мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (Москва не только сочла ее работу необъективной, но и обвиняла некоторых ее сотрудников в шпионаже в пользу Киева), а главное, заблокировала принятие бюджета организации (€138 млн) на текущий год.

Правда, глава МИД Польши Збигнев Рау попытался как-то подправить имидж «умирающей» организации, подчеркнув: несмотря на ограниченные в настоящее время возможности, ОБСЕ остается по-прежнему нужной и эффективной структурой, роль которой в будущем может возрасти. Но он тут же добавил, что «это представляется далекой перспективой», так как доверия между членами организации больше нет. Собственно, то же самое говорил и Сергей Лавров из Москвы. Разница была лишь в том, на кого министры возлагали вину за подрыв того самого доверия.

Принимающая в следующем году председательство в ОБСЕ Северная Македония уже заявила, что ее приоритетом будет кризис на Украине.

В частности, об этом глава МИД республики Буяр Османи проинформировал приехавшую в Лодзь заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд. А выступавший на открытии министерской встречи верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, в свою очередь, пообещал сделать все возможное, чтобы «Россия заплатила за восстановление Украины». Кроме того, он объявил о намерении обсудить с коллегами по ОБСЕ предложение создать международный суд, где будут рассматриваться «военные преступления на Украине». Впрочем, утром, еще до выступления господина Борреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: трибунал для расследования действий России на Украине нелегитимен и будет осуждаться российской стороной.

В свою очередь, Сергей Лавров в ходе своей пресс-конференции много раз говорил о предвзятости Запада и, в частности, Европы, которым была безразлична гибель людей в арабском мире и Афганистане в результате действий США и их союзников. «Истерика, которая сейчас разворачивается в западных политических кругах, которую пытаются навязать СМИ,— ну сравните ее с тем, что было, когда США разбомбили Ирак… Когда сравняли Киркук в Ираке и Ракку в Сирии — десятки трупов лежали неделями»,— напомнил министр. Он также отметил, что если европейская дипломатия, призывая защищать Украину, понимает под европейскими ценностями политику, которую продвигает сейчас Киев, то «нам не надо с такой дипломатией иметь ничего общего». В качестве примеров несоответствия европейским ценностям Сергей Лавров назвал уничтожение Русской православной церкви, русскоязычных СМИ, возможности для нацменьшинств пользоваться своим языком во всех сферах, атаки на политическую оппозицию. «Мы будем бороться за то, чтобы эта дипломатия поскорее прекратилась и чтобы люди, которые такую ненавистническую политику проводят — в нарушение и Устава ООН, в нарушение многочисленных конвенций, в нарушение международного гуманитарного права,— чтобы эти люди все-таки отошли от дел»,— сказал Сергей Лавров.

На этом фоне, пожалуй, единственным оптимистом, верящим в будущее Европы, выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он подчеркнул, что Анкара продолжит активно поддерживать ОБСЕ, поскольку нет другой столь же инклюзивной платформы. Высказался господин Чавушоглу и про перспективы решения российско-украинского конфликта. «Урегулирование путем переговоров возможно, если дать дипломатии шанс. Конечно, это должен быть справедливый мир для Украины»,— пояснил он.

Марианна Беленькая