Украинский министр утверждает, что «на коленях» просил SpaceX запустить в стране Starlink

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал о том, как Киев договаривался о доступе к системам спутниковой связи Starlink. По его словам, он «на коленях» просил о поставках оборудования компании SpaceX Илона Маска.

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

«Я просто стоял на коленях, умолял их начать работать на Украине и обещал, что мы поставим мировой рекорд»,— сообщил господин Федоров Associated Press (AP). «Тысячи жизней были спасены»,— так он оценил значимость поставок систем Starlink.

На Украине работает около 24 тыс. станций Starlink. Компания господина Маска начала поставлять их после начала военной операции, после того, как украинский министр написал в Twitter бизнесмену запрос на эти станции. В октябре господин Маск заявил, что компания не может дальше финансировать работу Starlink на Украине, однако позднее сообщил, что продолжит оплачивать работу системы.

Подробнее о поставках читайте в публикации «Ъ» «Что-то не так с Илоном».

Мария Федотова