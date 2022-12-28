Минобрнауки рекомендовало вузам включить курс по основам военной подготовки в учебные программы с 1 сентября

Минобрнауки рекомендует вузам включить курс по основам военной подготовки в образовательные программы с 1 сентября 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Там отметили, что вузы сами разрабатывают образовательные программы, формируют учебный план и распределяют дисциплины, а курс не подразумевает каких-либо ограничений по его изучению для женщин.

«Модуль рекомендуется к включению в образовательные программы с 1 сентября 2023 года»,— приводит ТАСС выдержку из сообщения пресс-службы. «Модуль представляет собой методический материал, который может быть использован в том числе для включения в программы военной подготовки военных учебных центров. При этом модуль не ограничен возможностью его включения исключительно в программы военной подготовки»,— сообщает министерство.

Например, он может преподаваться в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Минобрнауки уточнило, что вузы вправе самостоятельно определять компоненты модуля с учетом индивидуальных возможностей студентов.

Модуль «Основы военной подготовки» разработан совместно с Минобороны, его освоение направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе. Программа модуля обеспечивает формирование универсальной компетенции в соответствии с требованиями образовательных стандартов о необходимости создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при угрозе и возникновении ЧС и военных конфликтов.

Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать новые военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования.

Мария Федотова