Мишустин поручил создать 16 военных учебных центров при федеральных вузах

Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением поручил создать военные учебные центры (ВУЦ) при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования. Необходимые мероприятия проведут Минобрнауки и Минсельхоз, распорядился господин Мишустин.
Центры будут созданы при:
- Астраханском госуниверситете имени Татищева;
- Вятском государственном агротехнологическом университете;
- Дальневосточном государственном аграрном университете;
- Ижевском государственном техническом университете имени Калашникова;
- Липецком государственном техническом университете;
- Национальном исследовательском Мордовском госуниверситете имени Огарева;
- Новгородском госуниверситете им. Ярослава Мудрого;
- Орловском госуниверситете имени Тургенева;
- Поволжском государственном технологическом университете;
- Псковском госуниверситете;
- Сахалинском госуниверситете;
- Смоленском госуниверситете;
- Тюменском госуниверситете;
- Череповецком госуниверситете;
- Чеченском госуниверситете имени Кадырова;
- Ярославском государственном техническом университете.
Распоряжение датировано 23 декабря, однако опубликовано только сегодня, 27 декабря. Военные учебные центры готовят кадровых офицеров. Предполагается, что после окончания обучения в вузе студенты, отучившиеся там, будут служить по контракту. По данным на 2019 год, в России было около 100 вузов, при которых работали ВУЦ.
Ранее Минобрнауки анонсировало курс по основам военной подготовки в российских вузах. В ноябре Минобороны поддержало предложение «Справедливой России — За правду» ввести начальную военную подготовку для школьников и учащихся колледжей и техникумов, учитывая «актуальность вопроса».