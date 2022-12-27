Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мишустин поручил создать 16 военных учебных центров при федеральных вузах

Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением поручил создать военные учебные центры (ВУЦ) при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования. Необходимые мероприятия проведут Минобрнауки и Минсельхоз, распорядился господин Мишустин.

Центры будут созданы при:

  • Астраханском госуниверситете имени Татищева;
  • Вятском государственном агротехнологическом университете;
  • Дальневосточном государственном аграрном университете;
  • Ижевском государственном техническом университете имени Калашникова;
  • Липецком государственном техническом университете;
  • Национальном исследовательском Мордовском госуниверситете имени Огарева;
  • Новгородском госуниверситете им. Ярослава Мудрого;
  • Орловском госуниверситете имени Тургенева;
  • Поволжском государственном технологическом университете;
  • Псковском госуниверситете;
  • Сахалинском госуниверситете;
  • Смоленском госуниверситете;
  • Тюменском госуниверситете;
  • Череповецком госуниверситете;
  • Чеченском госуниверситете имени Кадырова;
  • Ярославском государственном техническом университете.

Распоряжение датировано 23 декабря, однако опубликовано только сегодня, 27 декабря. Военные учебные центры готовят кадровых офицеров. Предполагается, что после окончания обучения в вузе студенты, отучившиеся там, будут служить по контракту. По данным на 2019 год, в России было около 100 вузов, при которых работали ВУЦ.

Ранее Минобрнауки анонсировало курс по основам военной подготовки в российских вузах. В ноябре Минобороны поддержало предложение «Справедливой России — За правду» ввести начальную военную подготовку для школьников и учащихся колледжей и техникумов, учитывая «актуальность вопроса».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...