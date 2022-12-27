Мишустин поручил создать 16 военных учебных центров при федеральных вузах

Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением поручил создать военные учебные центры (ВУЦ) при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования. Необходимые мероприятия проведут Минобрнауки и Минсельхоз, распорядился господин Мишустин.

Центры будут созданы при:

Астраханском госуниверситете имени Татищева;

Вятском государственном агротехнологическом университете;

Дальневосточном государственном аграрном университете;

Ижевском государственном техническом университете имени Калашникова;

Липецком государственном техническом университете;

Национальном исследовательском Мордовском госуниверситете имени Огарева;

Новгородском госуниверситете им. Ярослава Мудрого;

Орловском госуниверситете имени Тургенева;

Поволжском государственном технологическом университете;

Псковском госуниверситете;

Сахалинском госуниверситете;

Смоленском госуниверситете;

Тюменском госуниверситете;

Череповецком госуниверситете;

Чеченском госуниверситете имени Кадырова;

Ярославском государственном техническом университете.

Распоряжение датировано 23 декабря, однако опубликовано только сегодня, 27 декабря. Военные учебные центры готовят кадровых офицеров. Предполагается, что после окончания обучения в вузе студенты, отучившиеся там, будут служить по контракту. По данным на 2019 год, в России было около 100 вузов, при которых работали ВУЦ.

Ранее Минобрнауки анонсировало курс по основам военной подготовки в российских вузах. В ноябре Минобороны поддержало предложение «Справедливой России — За правду» ввести начальную военную подготовку для школьников и учащихся колледжей и техникумов, учитывая «актуальность вопроса».

Мария Федотова